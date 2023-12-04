طائرات مسيّرة تهاجم ثلاث سفن شحن بالبحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، يوم الاثنين، أن مدمرة أمريكية أسقطت طائرات مسيّرة عدة بعد هجمات استهدفت سفن شحن بالبحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "كانت هناك أربع هجمات ضد ثلاث سفن تجارية منفصلة تعمل في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر"، مبينة أن "هذه السفن الثلاث ترتبط بـ 14 دولة منفصلة". وأوضحت أن المدمرة من فئة Arleigh-Burke USS CARNEY استجابت لنداءات الاستغاثة من السفن وقدمت المساعدة، مضيفة أنه في حوالي الساعة 9:15 صباحا بتوقيت صنعاء، اكتشفت كارني هجوما بالصواريخ الباليستية المضادة للسفن أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن نحو مستكشف الوحدة M/V، مما أثر على محيط السفينة. UNITY EXPLORER هي سفينة شحن سائبة تحمل علم جزر البهاما، تملكها وتشغلها المملكة المتحدة، ويعمل بها بحارة من دولتين، وتم اكتشاف الهجوم أثناء القيام بدورية في البحر الأحمر واكتشف الهجوم.

وتابع البيان، أنه في حوالي الساعة 12 مساء، وأثناء وجوده في المياه الدولية، اشتبكت المدمرة وأسقطت طائرة بدون طيار أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، موضحة أن الطائرة بدون طيار كانت متجهة نحو السفينة كارني على الرغم من أن هدفها المحدد غير واضح.

وتابع البيان، لا يمكننا تقييم ما إذا كانت السفينة كارني هدفا للطائرات بدون طيار في هذا الوقت، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي ضرر للسفينة الأمريكية أو إصابات للأفراد.

وتابع البيان، أنه في هجوم منفصل في حوالي الساعة 12:35 مساء، أفاد مستكشف الوحدة أنهم أصيبوا بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيراً إلى رصد طائرة بدون طيار أخرى واردة، مما أدى إلى تدمير الطائرة بدون أي ضرر أو إصابات على السفينة أو مستكشف الوحدة، وأسفر عن أضرار طفيفة من الضربة الصاروخية.

وذكر البيان، أنه في حوالي الساعة 3:30 مساء، أصيبت M/V NUMBER 9 بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء تشغيل ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، مبينة أن الناقلة السائبة التي ترفع العلم البنمي، وبرمودا والمملكة المتحدة، أبلغت عن أضرار ولم تقع إصابات.

وفي حوالي الساعة 4:30 مساء، أرسلت M/V SOPHIE II نداء استغاثة تفيد بأنهم أصيبوا بصاروخ، موضحا أن المدمرة الامريكية استجابت مرة أخرى لنداء الاستغاثة ولم يبلغ عن أي ضرر كبير.

وأشار البيان أيضا إلى إسقاط طائرة بدون طيار متجهة نحو ناقلة سائبة ترفع العلم البنمي SOPHIE II، يعمل بها بحارة من ثمانية بلدان.

ويقول البيان، أن هذه الهجمات تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري، وقد عرضت حياة الأطقم الدولية التي تمثل بلدانا متعددة في جميع أنحاء العالم للخطر.

وذكر البيان، أن هذه الهجمات، على الرغم من شنها من قبل الحوثيين في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستنظر في جميع الاستجابات المناسبة بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين.