طائرات أمريكية مسيرة تبحث عن الرهائن في غزة

شفق نيوز/ يبدو أن الولايات المتحدة قررت الدخول بشكل مختلف على خط الحرب في غزة

فقد قال مسؤولان أمريكيان الخميس إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، كشفا عن أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن، وذلك منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب مسؤولين أمريكيين إن 10 أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

وطوقت القوات الإسرائيلية يوم الخميس غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية ومستوطنات، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص وتم أيضا أخذ 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردّت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين أوقع حتى الآن أكثر من 9000 قتيل وفق حصيلة وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بغزة.