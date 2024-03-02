طائرات أمريكية تسقط 35 ألف وجبة غذائية على غزة

شفق نيوز/ افاد مسؤولان أميركيان، يوم السبت، بأن القوات الجوية الأميركية نفذت، أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130.

وقال أحد المسؤولين إن الطائرات الثلاثة أسقطت 35 ألف وجبة غذائية.

ولم ترد تفاصيل بشأن المناطق التي جرى إسقاط المساعدات الأميركية فيها داخل قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ في إسقاط المساعدات جوًا على غزة وستبحث عن طرق أخرى لإدخال الشحنات، "بما في ذلك ممر بحري".

وكانت القوات الجوية للأردن ومصر والإمارات وقطر نفذت يوم الثلاثاء الماضي 27 شباط 2024، عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، في إطار جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.