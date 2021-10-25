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طائرات إسرائيلية تدمر أنظمة دفاع جوي إيرانية في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-25T16:58:32+0000
طائرات إسرائيلية تدمر أنظمة دفاع جوي إيرانية في سوريا

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين، طائرات إسرائيلية دمرت أنظمة دفاع جوي إيرانية الصنع في سوريا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر، قوله إن "إيران نشرت بطاريات متطورة مضادة للطائرات من إنتاجها لمساعدة أنظمة الدفاع السورية على مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة".

وبين أنه في آخر الهجمات على سوريا، "أطلقت إيران صواريخ على طائرات إسرائيلية"، ورداً على ذلك "هاجم سلاح الجو البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها".

وكانت وزارة الخارجية السورية قالت إن إسرائيل نفذت فجر الاثنين هجوما على المنطقة الجنوبية من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال"، مضيفا أن  "قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت فجر اليوم عدواناً جديداً في المنطقة الجنوبية وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة الأراضي السورية".

وتابع: "هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة". وأضاف المصدر أن "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".

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