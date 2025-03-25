طالت 3 مسؤولين.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثلاثة ضباط مرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، على خلفية وفاة عميل مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى عام 2007.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، في بيان جاء بعدما تواصل الرئيس دونالد ترامب مع إيران لإجراء محادثات نووية: "تحقيقاتنا مستمرة، وسنتبع كل الخيارات لمحاسبة إيران".

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت أميركا عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني.

ويهدف ترامب إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتمويل جماعات مسلحة.

وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بينما تصر قوى غربية على أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة ليس له تطبيقات مدنية منطقية.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونغ وتشارك في "أسطول ظل" يُساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.