طالت أكثر من 5 مجالات.. حماس تعدد "خروقات" إسرائيل لاتفاق غزة

شفق نيوز/ عددت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الاثنين، ما وصفتها بـ"خروقات" لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما اعتبرت أن هذه "الانتهاكات" تعكس نية إسرائيل إفشال الاتفاق وعدم الالتزام بتنفيذ مراحله.

وذكرت الحركة في بيان، أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي"، مشيرة إلى "استمرار الانتهاكات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإغاثة والإيواء، والتحركات الميدانية، وإطلاق النار، وتأخير الإفراج عن الأسرى، وإغلاق المعابر".

وأشارت حماس إلى أن "الاحتلال منع إدخال 50 شاحنة وقود يومياً كما نص الاتفاق، حيث لم يدخل سوى 978 شاحنة خلال 42 يوماً، بمعدل 23 شاحنة يومياً، بالإضافة إلى منع إدخال المعدات الثقيلة لرفع الركام، والمستلزمات الطبية الضرورية لإعادة تأهيل المستشفيات، فضلاً عن استمرار إغلاق معبر رفح في الاتجاهين ومنع استئناف حركة البضائع".

وعلى الصعيد الميداني، أكدت الحركة أن "الاحتلال استمر في التوغل والتقدم على خطوط الانسحاب، خصوصاً في محور فيلادلفيا، حيث تجاوز المسافات المتفق عليها بمقدار 300 إلى 500 متر، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، إضافة إلى استمرار تحليق الطيران خلال الفترات المحظورة، مما تسبب في 962 خرقاً، بينها استهداف مدنيين وإطلاق نار وقصف متكرر".

كما اتهمت الحركة "حكومة الاحتلال بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على إطلاق سراحهم بعد ساعة واحدة من تسليم محتجزي الاحتلال"، لافتاً إلى أن "الاحتلال رفض الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى والتي تشمل 600 أسير، فضلاً عن إجبار بعض المعتقلين المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية".

وحملت الحركة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ الاتفاق ومحاولة الالتفاف عليه، محذرة من خطورة استمرار الخروقات وتأثيرها على مستقبل وقف إطلاق النار".

ودعت حماس المجتمع الدولي والوسطاء إلى "الضغط على الاحتلال لإجباره على الالتزام ببنود الاتفاق، والدخول في المرحلة الثانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة"، مشددة على ضرورة "توفير المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع المنكوب".

كما أكدت الحركة أن "أي محاولة من الاحتلال للتهرب من التزاماته أو إدخال تعديلات على الاتفاق المبرم، تعد انتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن أي تصعيد محتمل".

وفي ختام البيان، شددت الحركة على أن "السبيل الوحيد لاستعادة محتجزي الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية"، مؤكدة أن "الأمن والاستقرار الدوليين باتا مهددين بسبب الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، والصمت الدولي إزاء انتهاكات الاحتلال المتواصلة".