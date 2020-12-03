طالت الصناعات العسكرية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص إيرانيين.

واستهدفت العقوبات مجموعة "شهيد ميسامي"، بسبب ارتباطها بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحوث الدفاعية، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.

ولا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تكثف الضغط على طهران، حتى قبل رحيله عن البيت الأبيض الشهر المقبل.

يذكر أن الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية، خلال الشهر الماضي، على أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال بيان سابق للخارجية الأميركية، إن الشركات المتهمة "بتوفير تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني" ستُواجه قيودا لمدة عامين.

وتأتي العقوبات الأميركية ضمن سياسة إدارة ترامب، التي انطلقت منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

واستهدفت العقوبات الأميركية معظم القطاعات الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك التعدين، والنفط، والبتروكيماويات.