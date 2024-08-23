طالبة روسية تبتكر جهازاً لمكافحة الطائرات المسيّرة

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لجامعة نوفغورود أن الجهاز الذي ابتكرته الطالبة فرفارا أندريفا حصل على المركز الأول في المسابقة البحثية الدولية الثامنة "أفضل مقال بحثي".

ويذكر أن فارفارا أندريفا، هي طالبة بكلية التكنولوجيا في جامعة نوفغورود ابتكرت جهازا لمكافحة الطائرات المسيّرة، يخلق باستخدام أشعة الليزر ستارة مكانية وحجمية.

وتقول الطالبة: "يتميز هذا الجهاز باستقلالية كاملة، حيث يجري عملية مسح المنطقة بصورة مستمرة وهو في وضعية الاستعداد، بانتظار مرور طائرات مسيّرة مجهزة بمعدات المراقبة بالفيديو عبر منطقة عمله. وفور اكتشافها يعميها تلقائيا أو يعطلها تماما. كما يتميز الجهاز بانخفاض استهلاكه للطاقة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامه ضد أفراد العدو حيث له نفس التأثير المسبب للعمى. كما يمكن للجنود أو الضباط استخدام هذا الجهاز بصورة فردية أو وضعه على منصة متنقلة أو طائرة لخلق منطقة انبعاث أشعة ليزر مستمرة".

وتضيف: "لا توجد حاليا أنظمة بصرية متنقلة مضادة للطائرات المسيرة. كما لا يوجد نظام يمكنه حماية المدرعات والدبابات والمضادات الجوية والمدافع من الطائرات المسيرة عن طريق إعماء كاميراتها مؤقتا. لذلك تستخدم في مواجهتها الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة إلكترونية باهضة الثمن، وهذه ليست فعالة دائما".

وتجدر الإشارة إلى أن الطالبة ابتكرت وحدة مسح بالليزر تسمح بتشكيل ستارة مستمرة من أشعة الليزر على مسافة 100 متر بمساحة 20 مترا مربعا.