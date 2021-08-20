سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"طالبان": نحتاج إلى تركيا أكثر من أي دولة أخرى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-20T12:38:46+0000
"طالبان": نحتاج إلى تركيا أكثر من أي دولة أخرى

شفق نيوز/ وصف سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة "طالبان"، تركيا والصين "الشريك الرئيس" في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب وبناء إمارة إسلامية.

وصرّح شاهين في مقابلة مع قناة تلفزيون "CGTN" الصينية "تحتاج إمارة أفغانستان الإسلامية إلى الصداقة والدعم والتعاون مع تركيا أكثر من أي دولة أخرى. تتمتع أفغانستان بموارد طبيعية غنية. لكن ليس لدينا إمكانية لاستخراجها. دمرت بنيتنا التحتية بالكامل بسبب الاحتلال وسرقة الحكام. نريد التعاون مع تركيا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة، وكذلك في معالجة المعادن ".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب وقت سابق اليوم، بعد صلاة الجمعة في إسطنبول بأن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع قادة حركة طالبان إذا اقتضى الأمر.

وقال أردوغان بهذا الشأن: "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، لذلك عندما يُطرق بابنا سنفتحه".

ولفت الرئيس التركي في هذا السياق إلى أن بلاده تعاقدت على عدد من اللقاحات مع "طالبان" والتواصل بينهما مستمر، مشيرا كذلك إلى أن أنقرة كانت قدمت مساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان، وستواصل فعل المزيد في هذا الاتجاه.

 

 

related

السعودية تجد بديلا سياحيا "يغضب" تركيا

Date: 2019-09-13 09:34:42
السعودية تجد بديلا سياحيا "يغضب" تركيا

تركيا.. رصد 5 إصابات بالسلالة الهندية في إسطنبول

Date: 2021-04-28 16:14:48
تركيا.. رصد 5 إصابات بالسلالة الهندية في إسطنبول

الحرب التركية - السورية تتصاعد.. أنقرة تسقط طائرتي "سوخوي"

Date: 2020-03-01 16:20:08
الحرب التركية - السورية تتصاعد.. أنقرة تسقط طائرتي "سوخوي"

البيت الأبيض يرد رسمياً على شراء تركيا "إس-400"

Date: 2019-07-17 22:51:02
البيت الأبيض يرد رسمياً على شراء تركيا "إس-400"

زلزال عنيف بدرجة 6.6 يضرب الساحل التركي

Date: 2020-10-30 12:16:40
زلزال عنيف بدرجة 6.6 يضرب الساحل التركي

تركيا تتحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر ودول خليجية

Date: 2021-03-08 10:24:43
تركيا تتحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر ودول خليجية

تركي يشعل النار في جسده أمام مبنى حكومي: أطفالي جائعون

Date: 2020-02-07 19:34:08
تركي يشعل النار في جسده أمام مبنى حكومي: أطفالي جائعون

الأمم المتحدة تكشف عن أرقام صادمة لضحايا المعارك بأفغانستان

Date: 2021-08-09 13:56:40
الأمم المتحدة تكشف عن أرقام صادمة لضحايا المعارك بأفغانستان