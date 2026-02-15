طالبان: لن نكون منطلقاً لضرب دول الجوار ومستعدون للتعاون مع إيران

شفق نيوز- كابول

شددت حكومة طالبان الأفغانية، مساء اليوم الأحد، أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن ضربات تستهدف أي دولة مجاورة، مؤكدة أنها "ستتعاون" مع إيران في حال تعرضها لهجمات عسكرية أميركية.

وقال وزير الدفاع الأفغاني محمد یعقوب، خلال كلمة ألقاها في كابول إن بلاده "لا تشكّل تهديداً لأي طرف، وأن السلطات الحاكمة لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالآخرين".

ودعا الدول الأجنبية إلى عدم السعي لتشويه صورة أفغانستان، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على التفاعل مع الدول المجاورة وسائر الدول في مجالي السياسة والتجارة.

ولفت يعقوب إلى أن "النظام القائم في أفغانستان لا يخضع لإملاءات أي دولة".

وفي السياق، قال المتحدث باسم طالبان ذبیح‌ الله مجاهد إن الأفغان مستعدون "للتعاطف والتعاون في حدود إمكاناتهم مع إيران إذا طلبت ذلك، في حال وقوع هجوم أميركي محتمل عليها".

وأوضح مجاهد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بالفارسية "بي بي سي"، أن طالبان لا تؤيد اندلاع أي حرب، معرباً عن أمله في تجنّب المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن "إيران قادرة على الدفاع عن نفسها وأنها خرجت منتصرة في الحرب السابقة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً من إمكانية تنفيذ عمل عسكري ضد طهران، في وقت أفادت فيه تقارير بأن الجيش الأميركي يستعد لخيارات عملياتية محتملة في المنطقة.

في المقابل، تحاول طالبان الحفاظ على موقف حذر ومتوازن في سياستها الخارجية، مؤكدة أنها لا ترغب في الانخراط في أي صراع إقليمي، مع الحرص على تقديم نفسها كطرف محايد يسعى إلى الاستقرار والانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي.