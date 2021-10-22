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"طالبان" لموظفات حكوميات: أبقين في المنزل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-22T05:18:02+0000
"طالبان" لموظفات حكوميات: أبقين في المنزل

شفق نيوز/ فرضت طالبان مزيدا من القيود على موظفات في الحكومة بالعاصمة الأفغانية، الخميس، حيث منعت الكثيرات من العودة إلى العمل الأسبوع المقبل.

وقالت نعمة الله باراكزاي، رئيسة قسم التوعية العامة في طالبان لبلدية كابل، إن العديد من موظفات المدينة طُلب منهن عدم الحضور إلى وظائفهن، بينما يعد المسؤولون خطة جديدة للسماح للنساء بالعمل في المكاتب الحكومية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، لا يشمل هذا الأمر النساء في قطاعي الصحة والتعليم. وأضافت باراكزاي أن رواتب جميع الموظفات الحكوميات سيستمر دفعها.

وفرضت طالبان منذ فترة طويلة تفسيرا متطرفا للشريعة الإسلامية في الأراضي التي تسيطر عليها الحركة المسلحة، مما أجبر النساء على ارتداء غطاء من الرأس إلى أخمص القدمين في الأماكن العامة، وتقييد وصول الفتيات إلى التعليم، واشتراط وجود (محرم) عند خروج المرأة من المنزل.

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