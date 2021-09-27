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طالبان للحلاقين: حلق اللحى والموسيقى ممنوع

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-27T07:30:56+0000
طالبان للحلاقين: حلق اللحى والموسيقى ممنوع

شفق نيوز/ في جديد توجيهات طالبان التي سيطرت على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، أصدرت الحركة المتشددة توجيهات إلى الحلاقين.

وبحسب التعميم الصادر حديثا من قبل مسؤولي الحركة في مقاطعة هلمند جنوب البلاد، يمنع على الحلاقين قص اللحى، أو حتى وضع الموسيقى في المحال أثناء العمل.

وأوضحت السلطات المحلية في المقاطعة الجنوبية، في بيان عُمم على محلات الحلاقة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية، أنه "من اليوم فصاعدا أصبح حلق اللحى وعزف الموسيقى في صالونات الحلاقة أو الحمامات العامة ممنوعا منعا باتا".

كما لوحت بمعاقبة المخالفين في الحال، مضيفة أنه لن يكون أمام هؤلاء الحق في تقديم أي شكوى.

ويأتي هذا التعميم ليضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذتها وفرضتها الحركة مؤخراً، أعادت إحياء شبح الماضي يوم حكمت طالبان البلاد في حقبة التسعينيات، فارضة قبضة من حديد على الأفغان، ومنفذة قوانينها المتطرفة.

وكان مسؤولون في الحركة ألمحوا مؤخرا إلى احتمال تليين في سياستها، غير أن الوقائع على الأرض لا تشي بذلك.

فقد أكد أحد مؤسسيها قبل أيام أن أحكام الإعدام وقطع الأيدي ستعود، والسبت علق عناصر الحركة جثثا في مدينة هرات وجالوا بها الطرقات.

كذلك، أقدمت طالبان مطلع الشهر الحالي على إغلاق العديد من معاهد الموسيقى، كما لم تفتح بعد المدارس أمام الفتيات.

إلى ذلك، طلبت في وقت سابق من الموظفات في عدد من المناطق عدم العودة إلى مراكز عملهن في الوقت الحالي.

يذكر أن تلك الإجراءات تزيد من مخاوف المجتمع الدولي الذي أكد أكثر من مرة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمرأة في البلاد، من ضمن حزمة شروط موضوع للاعتراف بالحركة والتعامل معها رسمياً.

 

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