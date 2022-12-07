طالبان تنفذ حكم الإعدام علنا لأول مرة منذ تسلمها حكم افغانستان

شفق نيوز / أعلنت طالبان الافغانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ أول حكم بالإعدام بحق شخص أفغاني أدين بارتكاب جريمة منذ تولي الحركة الأصولية الحكم مجدداً في البلاد في آب 2021.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن "المحكمة العليا تلقت أمراً بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة إلى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الإسلامية.

والشهر الفائت، أمر القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زادة، القضاة بتطبيق كل جوانب الشريعة الإسلامية، وخصوصا عمليات الإعدام العلنية والجلد والرجم، إضافة إلى بتر أعضاء اللصوص.

ونفذت طالبان العديد من عمليات الجلد علنا منذ توليها السلطة، لكن تنفيذ حكم الإعدام، الأربعاء، في فراه (غرب)، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، هو الأول الذي أعلنته.

وأشار البيان إلى أن المحكوم اسمه تاجمير، ابن غلام سروار، موضحا أنه يقيم في إقليم أنجيل بولاية هرات (غرب).

وذكر البيان أن هذا الرجل قتل آخر يدعى مصطفى بن عبد الرحمن من سكان بشت كوه بولاية فراه في نهاية يوليو الماضي.