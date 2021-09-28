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طالبان تمنع النساء من دخول جامعة كابل: الإسلام أولا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-28T06:13:29+0000
طالبان تمنع النساء من دخول جامعة كابل: الإسلام أولا

شفق نيوز/ أعلن المستشار الجديد لحركة طالبان في جامعة كابل، أنه سيتم منع النساء من الدخول إلى الحرم الجامعي، إلى أجل غير مسمى.

وهذه الخطوة تشمل المعلمات والطالبات.

وقال المستشار الجديد، محمد أشرف غيرات، عبر حسابه في تويتر، إنه "طالما لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل. الإسلام أولا".

وعلقت إحدى المحاضرات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن "جامعة كابل هي موطن الأمة الأفغانية"، مضيفة: "هي مكان مقدس، لا يوجد بها شيء غير إسلامي".

ويخشى الكثير من الأفغان أن تعود طالبان لممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها ما تقول إنه أحكام الشريعة الإسلامية. ففي فترة حكم الحركة بين عامي 1996 و2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل والتعلم، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.

وقبل أسبوعين، استبدلت طالبان رئيس جامعة كابل، بشخص يدعى خيرات، وهو مناصر للحركة يبلغ من العمر 34 عاما، والذي سبق واعتبر أن مدارس البلاد "مراكز للدعارة"، بحسب نيويورك تايمز.

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