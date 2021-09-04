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طالبان تقضم منطقتين من معقل "الأسود الخمسة" في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-04T07:33:37+0000
طالبان تقضم منطقتين من معقل "الأسود الخمسة" في أفغانستان

شفق نيوز / أعلنت حركة طالبان، يوم السبت، السيطرة على منطقتين جديدتين في ولاية بنجشير التي تعد معقل المقاومة المناهضة للحركة في أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم الحركة بلال كريمي، أن "قوات طالبان أحرزت تقدماً مهماً في ولاية بنجشير وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنج".

ويأتي ذلك في وقت قاربت حركة طالبان من بسط سيطرتها بشكل كامل على آخر مقاطعة في أفغانستان خارج سيطرتها.

وكانت ولاية بنجشير الأفغانية (الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة طالبان) قد أعلنت في 16 آب الجاري، استعدادها لمقاومة مسلحي طالبان، والقيام بحرب كبيرة ضدهم.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

وتتجمع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المعادية لطالبان، على طول حدود بنجشير، وباتت هذه المقاطعة أشبه بحصن مقاومة لـ"طالبان".

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