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طالبان تقترب من السيطرة على "الأسود الخمسة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-05T15:33:19+0000
طالبان تقترب من السيطرة على "الأسود الخمسة"

شفق نيوز / أكد متحدث باسم حركة طالبان، يوم الأحد، أن مقاتلي الحركة سيطروا على جميع مديريات ولاية بنجشير، ويقتربون من السيطرة على مركزها.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، سهيل شاهين، إن "قوات الحركة باتت تسيطر في الوقت الحالي، على كافة مناطق بنجشير تقريباً".

وماتزال بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

وكانت ولاية بنجشير الأفغانية (الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة طالبان) قد أعلنت في 16 آب الجاري، استعدادها لمقاومة مسلحي طالبان، والقيام بحرب كبيرة ضدهم.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

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