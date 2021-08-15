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طالبان تقتحم العاصمة الأفغانية من جميع الجهات

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-15T09:10:23+0000
طالبان تقتحم العاصمة الأفغانية من جميع الجهات

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الأفغاني يوم الأحد، أن مقاتلي طالبان بدأوا باقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات. 

وكان مسؤولون قالوا إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان الأحد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز: "لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان، فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد دعا أمس السبت 14 أغسطس، لحشد الجيش مؤكداً اجراء مشاورات واسعة للحد من القتال.

وتعهد غني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الأفغاني بالدفاع عن الديمقراطية في بلاده، مؤكدا أن الأولوية القصوى الآن هي لحشد الجيش الذي تهاوى أمام حركة طالبان في القليلة الماضية.

ونفى الرئيس الأفغاني ما يتردد من شائعات حول إقباله على تقديم الاستقاله، مؤكداً أنه يسعى لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات والتهجير في البلاد.

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