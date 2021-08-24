طالبان تغلق طريق المطار أمام الأفغان

شفق نيوز / أغلقت حركة طالبان، يوم الثلاثاء، الطريق المؤدي إلى مطار كابل أمام المواطنين الأفغان، وأكدت أنها لن تسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب.

وذكر المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، "ما نشهده في مطار كابل شيء أليم وعلى الأمريكيين ألا يحثوا الأفغان على مغادرة البلاد"، داعيا الأفراد المتجمعين قرب المطار إلى العودة إلى منازلهم، وتعهد بـ"الحفاظ على أمنهم".

وأضاف مجاهد، "نطمئن المترجمين الأفغان بأننا سنحافظ عليهم وندعوهم إلى عدم المغادرة، كما ندعو العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والمرور إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات"، مؤكدا "أننا لا نريد أن تتوقف السفارات الأجنبية عن العمل أو أن تغلق أبوابها ونحن ضمنا لهم الحفاظ على أمنهم".

وأعلن أنه لا توجد لدى "طالبان" قائمة "ثأرية" بأسماء الأشخاص المستهدفين، وقال: "نحن نسينا الماضي وأعلنا العفو عن الجميع ولن نستجوب أي معارض".

وخلص إلى القول إن "الحركة لم توافق على تمديد مهلة الإجلاء وتريد اكتمال إجلاء الأجانب بحلول 31 أغسطس"، مشيرا إلى العمل على "إعادة هيكلة الجيش والشرطة بشكل أفضل وإعادة المسؤولين السابقين".