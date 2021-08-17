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"طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-17T06:38:53+0000
"طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

شفق نيوز/ أعلنت حركة "طالبان"، يوم الثلاثاء، عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على "العودة إلى العمل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء ذلك بعد دخول طالبان العاصمة الأفغانية في أعقاب انهيار الحكومة ومغادرة رئيس البلاد أشرف غني للقصر الرئاسي إلى خارج البلاد، ليضع مقاتلو طالبان عقب ذلك أيديهم على القصر، ويسيطروا على العاصمة.

كما كانت "طالبان" قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

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