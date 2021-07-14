سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودي رئيسي مع باكستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-14T08:44:29+0000
طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودي رئيسي مع باكستان

شفق نيوز/ سيطرت حركة طالبان، التي تشن منذ شهرين هجوما على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية، على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان في ولاية قندهار الجنوبية، وفق ما قاله متحدث باسمها.

وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك – شامان.

وأوضح: "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".

وأفاد العديد من سكان المنطقة بأن قوات طالبان تنتشر في بلدة فيش، لا سيما في المباني الرسمية وكذلك على الطريق بين سبين بولداك وقندهار، عاصمة الولاية.

وقال ذبيح الله مجاهد في بيان "إن مقاتلينا سيطروا على بلدة فيش الحدودية المهمة في ولاية قندهار، ومن الآن فصاعدا، أصبح الطريق الذي يربط جمارك شامان وسبين بولداك وقندهار تحت سيطرتهم".

وأضاف أن طالبان "تطمئن جميع التجار والمقيمين بأن سلامتهم مضمونة".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن القوات الأفغانية "صدت" محاولة طالبان للسيطرة على نقطة حدودية قرب سبين بولداك.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، "إن إرهابيي طالبان تحركوا بالقرب من المنطقة الحدودية" في منطقة سبين بولداك، لكن "القوات الأمنية صدت هجومهم".

related

اغتيال كبير مستشاري الرئيس الأفغاني في كابل

Date: 2020-08-31 09:58:28
اغتيال كبير مستشاري الرئيس الأفغاني في كابل

تقييم استخباراتي أمريكي: الحكومة الأفغانية قد تسقط بيد طالبان

Date: 2021-06-24 04:55:32
تقييم استخباراتي أمريكي: الحكومة الأفغانية قد تسقط بيد طالبان

طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

Date: 2021-05-06 15:03:53
طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

توقف التجارة بين إيران وأفغانستان بعد سيطرة طالبان على المعابر

Date: 2021-07-08 19:57:48
توقف التجارة بين إيران وأفغانستان بعد سيطرة طالبان على المعابر

موقع عسكري: تخفيض القوات الامريكية في العراق وأفغانستان يوفر 3.2 مليار دولار

Date: 2021-05-30 11:14:22
موقع عسكري: تخفيض القوات الامريكية في العراق وأفغانستان يوفر 3.2 مليار دولار

بايدن ينهي أطول حروب أميركا

Date: 2021-04-14 16:04:50
بايدن ينهي أطول حروب أميركا

طالبان تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في أفغانستان

Date: 2021-07-10 13:51:29
طالبان تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في أفغانستان

مقتل وإصابة 26 عامل إزالة ألغام بهجوم في أفغانستان

Date: 2021-06-09 05:19:37
مقتل وإصابة 26 عامل إزالة ألغام بهجوم في أفغانستان