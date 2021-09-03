طالبان تعلن السيطرة على كامل أفغانستان

شفق نيوز/ ذكرت ثلاثة مصادر من حركة طالبان الأفغانية، يوم الجمعة، أن الحركة تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان، بما في ذلك إقليم وادي بنشجير، الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول.

وقال أحد قادة طالبان، "بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبنشجير تحت سيطرتنا حاليا، وفق ما نقلت رويترز.

ولم يتسنَ حتى الآن التحقق من التقارير.

وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.