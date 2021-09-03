سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طالبان تعلن السيطرة على كامل أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-03T17:54:40+0000
طالبان تعلن السيطرة على كامل أفغانستان

شفق نيوز/ ذكرت ثلاثة مصادر من حركة طالبان الأفغانية، يوم الجمعة، أن الحركة تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان، بما في ذلك إقليم وادي بنشجير، الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول.

وقال أحد قادة طالبان، "بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبنشجير تحت سيطرتنا حاليا، وفق ما نقلت رويترز.

ولم يتسنَ حتى الآن التحقق من التقارير.

وكان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، أحد زعماء قوات المعارضة، قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.

related

تقرير أمريكي يحدد زعيم طالبان الذي سيقود أفغانستان.. فمن هو؟

Date: 2021-08-18 05:41:37
تقرير أمريكي يحدد زعيم طالبان الذي سيقود أفغانستان.. فمن هو؟

طالبان تقتحم العاصمة الأفغانية من جميع الجهات

Date: 2021-08-15 09:10:23
طالبان تقتحم العاصمة الأفغانية من جميع الجهات

الصحة العالمية تعلن تجاوز إصابات كورونا لـ300 الف: لا يستهدف كبار السن فقط

Date: 2020-03-22 11:56:03
الصحة العالمية تعلن تجاوز إصابات كورونا لـ300 الف: لا يستهدف كبار السن فقط

تركيا: ضبط 5 كيلوغرامات متفجرات في محطة حافلات إسطنبول وضعها "العمال الكوردستاني"

Date: 2021-04-28 19:11:06
تركيا: ضبط 5 كيلوغرامات متفجرات في محطة حافلات إسطنبول وضعها "العمال الكوردستاني"

مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

Date: 2020-06-24 10:09:32
مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

القوى الكبرى تدعو لـ"مهمة دولية مشتركة" في أفغانستان

Date: 2021-08-19 18:03:48
القوى الكبرى تدعو لـ"مهمة دولية مشتركة" في أفغانستان

مباشر.. مراسم تنصيب بايدن رئيساً لامريكا

Date: 2021-01-20 15:48:47
مباشر.. مراسم تنصيب بايدن رئيساً لامريكا

مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران في أيامه الأخيرة

Date: 2020-11-09 20:23:56
مسؤولون بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات ضد إيران في أيامه الأخيرة