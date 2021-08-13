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طالبان تعلن السيطرة على قندهار

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-13T05:46:46+0000
طالبان تعلن السيطرة على قندهار

شفق نيوز/ زعمت حركة طالبان، الجمعة، أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وأعلن متحدث باسم طالبان عبر حساب موثق على تويتر أنه "تم فتح قندهار بالكامل. المجاهدون وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة".

وأيد أحد سكان المدينة هذه المزاعم بقوله لوكالة فرانس برس إن القوات الحكومية يبدو أنها انسحبت جماعيا إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.

وفي وقت سابق من الخميس، استولى مقاتلو حركة طالبان على عاشر عاصمة إقليمية في أفغانستان خلال أسبوع، بحسب وكالة فرانس برس، وذلك بالسيطرة على مدينة غزني.

وتسيطر الحركة بالفعل على حوالي ثلثي مساحة أفغانستان، في حين من المقرر أن يرحل آخر جندي من القوات الدولية التي تعمل تحت قيادة أميركية بنهاية الشهر الجاري.

وتشن قوات طالبان حربا على جبهات متعددة، الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى النزوح عن الأقاليم، على أمل العثور على الأمان في كابل ومدن أخرى.

وذكر مسؤولون أن قوات الحكومة الأفغانية خاضت معارك مع مقاتلي طالبان في عدة مدن وحولها الخميس، في الوقت الذي يواصل فيه مقاتلو طالبان هجومهم الذي تعتقد المخابرات الأميركية إنه قد يؤدي لسيطرتهم على العاصمة كابل خلال 90 يوما.

 

 

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