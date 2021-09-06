طالبان تعلن السيطرة الكاملة على الأسود الخمسة في أفغانستان

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، يوم الاثنين، أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

وأوضح مجاهد، في بيان نشره على "تويتر": "تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بنجشير، بالكامل، وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية وللنظام السياسي لطالبان".

وأشار المتحدث، إلى أن "بعض المتمردين هزموا في المعارك فيما فر آخرون، وأكدت طالبان لأهالي بنجشير أنها لن تضطهدهم".

ويوم أمس الأحد، أعلنت حركة طالبان سيطرة مقاتليها على جميع مديريات ولاية بنجشير، ويقتربون من السيطرة على مركزها.

وكان زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة في بنجشير، أحمد مسعود، قد أبدى يوم أمس، دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال بين الطرفين.

وبنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.