سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طالبان تعلن السيطرة الكاملة على الأسود الخمسة في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-06T05:36:20+0000
طالبان تعلن السيطرة الكاملة على الأسود الخمسة في أفغانستان

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، يوم الاثنين، أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

وأوضح مجاهد، في بيان نشره على "تويتر": "تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بنجشير، بالكامل، وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية وللنظام السياسي لطالبان".

وأشار المتحدث، إلى أن "بعض المتمردين هزموا في المعارك فيما فر آخرون، وأكدت طالبان لأهالي بنجشير أنها لن تضطهدهم".

ويوم أمس الأحد، أعلنت حركة طالبان سيطرة مقاتليها على جميع مديريات ولاية بنجشير، ويقتربون من السيطرة على مركزها.

وكان زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة في بنجشير، أحمد مسعود، قد أبدى يوم أمس، دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال بين الطرفين.

وبنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

related

مقتل وإصابة 43 عنصراً من حركة طالبان في افغانستان

Date: 2021-05-04 18:41:44
مقتل وإصابة 43 عنصراً من حركة طالبان في افغانستان

بومبيو: إدارة بايدن أخرجت القيادة الأمريكية من المسرح العالمي خلال أشهر

Date: 2021-08-24 16:08:42
بومبيو: إدارة بايدن أخرجت القيادة الأمريكية من المسرح العالمي خلال أشهر

طالبان تصل الحدود الإيرانية مع أفغانستان وتسيطر على معبرين

Date: 2021-07-08 16:09:23
طالبان تصل الحدود الإيرانية مع أفغانستان وتسيطر على معبرين

أمريكيون يطلقون النار في الهواء بمطار كابل تفادياً للفوضى

Date: 2021-08-16 05:37:36
أمريكيون يطلقون النار في الهواء بمطار كابل تفادياً للفوضى

زعماء أفغان معارضون لطالبان يتحدون للتفاوض مع الحركة

Date: 2021-08-29 13:32:35
زعماء أفغان معارضون لطالبان يتحدون للتفاوض مع الحركة

طالبان تعلن السيطرة على قندهار

Date: 2021-08-13 05:46:46
طالبان تعلن السيطرة على قندهار

الأمم المتحدة: طالبان تنفذ إعدامات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة

Date: 2021-08-24 17:46:06
الأمم المتحدة: طالبان تنفذ إعدامات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة

إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده

Date: 2021-08-16 09:02:04
إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده