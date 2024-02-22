طالبان تعدم شخصين في ملعب "كرة قدم"

شفق نيوز/ افادت وكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، بقيام سلطات حركة طالبان في أفغانستان تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين أدينا بتهمة القتل.

وافاد احد صحافيي الوكالة، أن "الرجلين أُعدما رميا بالرصاص في ملعب رياضي في مدينة غزنة تجمع فيه آلاف الرجال الذين أتوا لحضور تنفيذ حكم الإعدام".

وقال المسؤول الكبير في المحكمة العليا عتيق الله درويش، "أُدين هذان الشخصان بتهمة القتل، بعد محاكمة دامت سنتين أمام محاكم البلاد، وقد وقع الأمر القائد الأعلى لطالبان هبة الله آخوند زاده".

وحضرت في الملعب عائلات الضحايا التي رفضت العفو عن الرجلين.

وقال جهاز الإعلام والثقافة في ولاية غزنة: إن "تنفيذ حكم الإعدام بالرجلين أتى بموجب مبدأ القصاص من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى عن المحكوم عليهما وجرائمهما".

وكان تنفيذ عمليات الإعدام في أماكن عامة منتشرا في ظل المرحلة السابقة من حكم حركة طالبان بين 1996 و2001، وكانت غالبية الأحكام تنفذ حينها غالبا رميا بالرصاص أو رجما بحسب الجريمة المدان بها الشخص.