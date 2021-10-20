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طالبان تعترف خشية زعيمها من "الدرون الامريكي"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-20T17:27:08+0000
طالبان تعترف خشية زعيمها من "الدرون الامريكي"

ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، أنس حقاني، أن زعيم الحركة، هبة الله آخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الدرونات الأمريكية.

وقال حقاني، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، إن آخوند زاده "على قيد الحياة وموجود في أفغانستان"، وتابع: "أنا بنفسي التقيته منذ 10 أيام تقريبا".

وتابع المتحدث: "لكن المجال الجوي للبلاد ليس آمنا للغاية، وتظهر هناك طائرات مسيرة أمريكية".

وسبق أن أفادت بعض وسائل الإعلام بمقتل زعيم "طالبان" في هجوم إرهابي بأفغانستان.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

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