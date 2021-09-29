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"طالبان" تطلق عملية ضد "داعش" في مدينتين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-29T10:55:04+0000
"طالبان" تطلق عملية ضد "داعش" في مدينتين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أفغانية، يوم الاربعاء، بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في البلاد شهر آب الماضي أطلقت عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "داعش". في العاصمة كابل ومدينة ننكرهار.

وأكدت وكالة Khaama Press اليوم، أن العملية التي أعلن مسؤولون في "طالبان" عن شنها تشمل ولايتي كابل وننكرهار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي بعد شن "داعش" سلسلة هجمات على قوات "طالبان" في ننكرهار.

وتعهدت "طالبان" لدى استيلائها على الحكم في أفغانستان بمحاربة الإرهاب، غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي حذر أمس من أن الحركة لم تقطع بعد علاقاتها مع تنظيم "القاعدة".

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