طالبان تصل الحدود الإيرانية مع أفغانستان وتسيطر على معبرين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بأن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على معبرين حدوديين بين إيران وأفغانستان.

وذكرت وسائل الإعلام أن طالبان سيطرت على معبريّ "إسلام قلعة" و"أبو نصر فراهي" من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران و أفغانستان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن جنودا أفغان لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة طالبان على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر جنودا إيرانيين ومقاتلين من طالبان في المعبر الحدودي "إسلام قلعة".