طالبان تسيطر على مطارين رئيسيين في ولايتين شمالي وغربي أفغانستان

شفق نيوز/ أعلنت حركة طالبان الافغانية، يوم الأربعاء، عن سيطرتها على مطارين رئيسيين في ولايتين شمالي وغربي البلاد، بعد معارك مع الجيش الافغاني الذي انسحب منهما.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان عبر موقع تويتر، إن مقاتلي طالبان تمكنوا من الاستيلاء على مطار شبرغان، بولاية جوزجان شمالي البلاد، "وبعد وقوع خسائر فادحة في الأرواح فر العدو"، في إشارة إلى الجيش الافغاني.

وأضاف في تغريده أخرى انه "تم الاستيلاء على مطار فراه أيضا (غربي البلاد). هرب العدو بعد أن تكبد خسائر فادحة، ودخل المجاهدون المطار وأخذوه تحت سيطرتهم الكاملة".

وحتى الآن، باتت طالبان تسيطر على عواصم 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي ولايات: سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز، وفراه، وبدخشان، وبغلان.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر أمريكي مطلع قوله، إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين الحكومة وطالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.