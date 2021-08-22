سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طالبان ترسل مئات المقاتلين للسيطرة على "الأسود الخمسة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-22T18:59:51+0000
طالبان ترسل مئات المقاتلين للسيطرة على "الأسود الخمسة"

شفق نيوز / أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، يوم الأحد، إرسال مئات المقاتلين إلى ولاية بنجشير للسيطرة عليها.

وذكرت الحركة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "المئات من مسلحيها يتوجهون نحو الولاية للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤوليها المحليين تسليمها بشكل سلمي".

وكانت ولاية بنجشير الأفغانية (الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة طالبان) قد أعلنت في 16 آب الجاري، استعدادها لمقاومة مسلحي طالبان، والقيام بحرب كبيرة ضدهم.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

وتتجمع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المعادية لطالبان، على طول حدود بنجشير، ويمكن أن تصبح المقاطعة حصن مقاومة لـ"طالبان"، وتعتبر المهمة الثانية لها.

وتتواجد في ولاية بنجشير، نحو 20 قاعدة عسكرية، بينما في المعارك السابقة مع طالبان كانت هناك ثماني قواعد فقط.

related

‏ طالبان "تتمدد" في أفغانستان وتسيطر على ولاية ثانية

Date: 2021-08-07 11:50:35
‏ طالبان "تتمدد" في أفغانستان وتسيطر على ولاية ثانية

طالبان تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في أفغانستان

Date: 2021-07-10 13:51:29
طالبان تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في أفغانستان

"طالبان" تسيطر على عواصم خمس ولايات في أفغانستان

Date: 2021-08-09 06:31:45
"طالبان" تسيطر على عواصم خمس ولايات في أفغانستان

طالبان تحدد شهراً لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والناتو يعد الوضع خطيراً

Date: 2021-08-17 13:47:30
طالبان تحدد شهراً لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والناتو يعد الوضع خطيراً

واشنطن بوست: إيران تواجه مشكلة طويلة الأمد مع أفغانستان

Date: 2021-07-11 16:54:52
واشنطن بوست: إيران تواجه مشكلة طويلة الأمد مع أفغانستان

الأمم المتحدة تكشف عن أرقام صادمة لضحايا المعارك بأفغانستان

Date: 2021-08-09 13:56:40
الأمم المتحدة تكشف عن أرقام صادمة لضحايا المعارك بأفغانستان

العفو الدولية تتهم "طالبان" بارتكاب جرائم عرقية بحق "الشيعة"

Date: 2021-08-20 07:59:47
العفو الدولية تتهم "طالبان" بارتكاب جرائم عرقية بحق "الشيعة"

واشنطن تتابع بقلق عميق تمدد طالبان في أفغانستان

Date: 2021-07-11 19:00:45
واشنطن تتابع بقلق عميق تمدد طالبان في أفغانستان