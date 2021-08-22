طالبان ترسل مئات المقاتلين للسيطرة على "الأسود الخمسة"

شفق نيوز / أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، يوم الأحد، إرسال مئات المقاتلين إلى ولاية بنجشير للسيطرة عليها.

وذكرت الحركة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "المئات من مسلحيها يتوجهون نحو الولاية للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤوليها المحليين تسليمها بشكل سلمي".

وكانت ولاية بنجشير الأفغانية (الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة طالبان) قد أعلنت في 16 آب الجاري، استعدادها لمقاومة مسلحي طالبان، والقيام بحرب كبيرة ضدهم.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

وتتجمع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المعادية لطالبان، على طول حدود بنجشير، ويمكن أن تصبح المقاطعة حصن مقاومة لـ"طالبان"، وتعتبر المهمة الثانية لها.

وتتواجد في ولاية بنجشير، نحو 20 قاعدة عسكرية، بينما في المعارك السابقة مع طالبان كانت هناك ثماني قواعد فقط.