"طالبان" ترد على إيران: هل لديكم حكومة شاملة لكي تطالبونا بذلك

شفق نيوز/ رد نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان، أنعام الله سمنجاني، على السفير الإيراني في كابول، بشأن دعوة طهران إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وقال سمنجاني، في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“: ”إن الحكومة الإيرانية أو مجلس الوزراء، وفقا لهذا التعريف الشامل، هل حكومتهم أو مجلس الوزراء لديهم شامل؟“.

وأضاف أن ”كل دولة تحدد حكومة شاملة على أساس مصالحها الوطنية“.

وعلى الرغم من عدم اعتراف إيران بحكومة طالبان، التي تشكلت في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن طهران أبقت على سفيرها في العاصمة كابول.

وجاء موقف الحركة ردًا على سفير إيران في أفغانستان، بهادور أمينيان، الذي قال خلال مقابلة مع قناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية: إن إيران تشجع طالبان على تشكيل ”حكومة شاملة“.