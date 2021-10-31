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طالبان تدعو المجتمع الدولي لدعم "تغيير المناخ "

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-31T18:37:47+0000
طالبان تدعو المجتمع الدولي لدعم "تغيير المناخ "

شفق نيوز/ دعت حركة "طالبان" التي عادت للحكم في أفغانستان المجتمع الدولي إلى دعم المشاريع الخضراء في البلاد، وذلك عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية،

وقال المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين الذي عينته الحركة لمنصب "مندوب الإمارة الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة"، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، إن الطقس في أفغانستان "هش جدا" وهناك حاجة إلى بذل "قدر هائل" من الجهود.

ولفت شاهين إلى أن المشاريع الخاصة بتغير المناخ التي قد تمت المصادقة عليها وتحظى بالتمويل من قبل صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة Afghanaid الإغاثية يجب أن تستأنف عملها بالكامل.

وأشار إلى أن ذلك "سيساعد من جانب تغيير المناخ نحو الأفضل ومن جانب آخر سيوفر فرص عمل إضافية للناس"، مبدياً التزام السلطات الأفغانية الجديدة بضمان أمن وسلامة المنظمات الخيرية وغير الحكومية في البلاد.

 

 

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