طالبان تختبر أول تجربة صاروخية بمدى 400 كيلومتر (فيديو)

أفادت مصادر، يوم الجمعة، بأن أفغانستان تمكنت لأول مرة من إجراء تجربة ناجحة لصاروخ قادر على قطع مسافة 400 كيلومتر.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية التي بثت مقطع فيديو يوثق لحظة الإطلاق، حيث ظهر الصاروخ وهو ينطلق من موقع تجارب في منطقة جبلية، وسط متابعة من مسؤولين في وزارة الدفاع التابعة للحركة.

من جهته، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن "التجربة تمت بنجاح كامل"، مشيراً إلى أن "الهدف منها هو تعزيز القدرات الدفاعية لأفغانستان وضمان الاستقلال العسكري الكامل للبلاد".