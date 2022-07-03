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طالبان تحظر جماعة خراسان الداعشية: مفتنة وفاسدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-03T12:47:30+0000
طالبان تحظر جماعة خراسان الداعشية: مفتنة وفاسدة

شفق نيوز/ ذكرت قناة "سي ان ان" الامريكية ان حركة طالبان، أعلنت بعد مؤتمر للآلاف من زعماء القبائل ورجال الدين في كابول، ان "تنظيم خراسان" المرتبط بتنظيم داعش، هي "طائفة" فاسدة، وحذرت الافغان من اي ارتباط بها.  

ونقلت القناة الامريكية عن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، اعلانها ان جماعة خراسان "ظاهرة فتنة باطلة، وطائفة كاذبة تنشر الفساد في بلادنا الاسلامية، ومن المحظور منذ عصر هذا اليوم، تقديم أي نوع من المساعدة أو العلاقة معهم". 

ولفت التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إلى أن الجماعة تحمل اسم منطقة تاريخية كانت تشمل أجزاء من أفغانستان وباكستان، وهي جماعة تنشط حاليا داخل الاراضي الافغانية منذ سنوات، وتعتبر من فروع تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق وسوريا (داعش). 

ومع ذلك، فقد اشار التقرير الى ان العلاقة بين "داعش خراسان" وتنظيم داعش الأم ليست واضحة تماما، مضيفا ان المنتسبين يتشاركون الايديولوجية والتكتيكات، إلا أن عمق علاقتهم فيما يتعلق بالتنظيم والقيادة والسيطرة، غير واضحة بالكامل.

وأوضح التقرير؛ أن "تنظيم خراسان" نفذ العديد من الهجمات على المدنيين الأفغان ويعتقد انه مسؤول عن مقتل الالاف منذ تشكيله في العام 2015.

ونقلت "سي ان ان" عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية قولها في وقت سابق ان تنظيم خراسان يضم في عناصره عددا صغيرا من الجهاديين القدامى من سوريا وغيرهم من المقاتلين الارهابيين الاجانب"، مشيرين إلى أن واشنطن تمكنت من تحديد ما بين 10 إلى 15 من كبار قياداته في افغانستان.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي فإن من بين أوائل الأعضاء في التنظيم كانوا المسلحين الباكستانيين الذي ظهروا في إقليم ننغرهار الأفغاني منذ نحو عقد من الزمن، والعديد منهم فروا من باكستان و انشقوا عن جماعات ارهابية اخرى. 

ويقدر محللو مكافحة الإرهاب أن أعضاء تنظيم خراسان، يضم ما بين 1500 و2000 عنصر في العام الماضي، لكن من المتوقع أن يكون عددهم قد تنامى. 

وصدر عن اجتماع "اللويا جيرغا" في كابول بيان يضم 11 بندا، وهو اكد على ان افغانستان تتبع نظاما لحكم الاسلامي وان اي معارضة مسلحة لهذا النظام سيكون بمثابة تمرد وفساد موجه ضد الشريعة الإسلامية والمصالح الوطنية. كما دعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الاسلامية إلى الاعتراف بالنظام الحاكم في كابول، والى الإفراج عن المساعدات الدولية ورفع التجميد عن الارصدة الافغانية في الخارج وإزالة كافة العقوبات المفروضة. كما أكد البيان على الولاء لزعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده الذي ظهر للمرة الأولى منذ العام 2016 امام الاعلام. 

ترجمة: وكالة شفق نيوز

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