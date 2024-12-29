طالبان تحظر بناء نوافذ البيوت المطلة على أماكن جلوس النساء

شفق نيوز/ أصدرت حكومة طالبان الأفغانية قرارا بإغلاق النوافذ التي تطل على أماكن تجلس فيها النساء الأفغانيات والتوقف عن بنائها.

ونشر المتحدث باسم حكومة طالبان، بيانا على منصة "إكس" قال فيه إن المباني الجديدة يجب ألا تحتوي على نوافذ يمكن من خلالها رؤية "الفناء أو المطبخ أو البئر أو الأماكن الأخرى التي تستخدمها النساء عادة". وقال: "رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا".

سيتعين على مجلس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من عدم إمكان رؤية منازل الجيران، بحسب النص.

ونص المرسوم أيضا أنه في حال وجود مثل هذه النوافذ المواجهة، فإن أصحاب المنازل مدعوون إلى بناء جدار أو حجب الرؤية، "لتجنب الإزعاج الذي يسببه للجيران"، وفق صحيفة "أفغان تايمز".