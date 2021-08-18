طالبان تحسم نظام الحكم: أفغانستان لن تكون ديمقراطية

شفق نيوز / حسمت حركة طالبان، يوم الأربعاء، نظام الحكم في أفغانستان، بعد أربعة أيام من فرض سيطرتها على مفاصل البلاد كافة بما فيها الحكومة، وذلك بأنه لن يكون ديمقراطياً.

وقال متحدث باسم الحركة، وحيد الله الهاشمي، إن "أفغانستان ستُحكم وفق قوانين الإسلام، ولن تحكم وفق النظم الديمقراطية".

وأضاف الهاشمي "النظام الديمقراطي لا علاقة له ببلدنا... لن نناقش نوع النظام السياسي الذي ينبغي تطبيقه في أفغانستان، لأن الإجابة واضحة بالفعل.. قانون الشريعة الإسلامية فقط، وهذا كل شيء".

وكانت حركة "طالبان" قد فرضت السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عددا من المسؤولين السابقين والحاليين.