طالبان تحدد موقفها من الاحتفال بـ"نوروز"

شفق نيوز / حددت حركة طالبان التي أحكمت قبضتها على الحكم في أفغانستان منذ أشهر، يوم الأحد، موقفها من الاحتفال بأعياد نوروز.

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل في حكومة طالبان، محمد يونس صديقي: "لن تقر عطلة رسمية للاحتفال بعيد نوروز هذا الأسبوع، لكن لا مانع من الاحتفال بالعيد من قبل المواطنين".

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الإعلام في حكومة طالبان، أن "العطلة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية، لكن سيتم السماح بالاحتفالات الخاصة للمدنيين".

وعيد نوروز مناسبة قومية تجمع الكورد وقوميات اخرى أينما كانوا، إذ تحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط، أعياد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول لعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.