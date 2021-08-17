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طالبان تحدد شهراً لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والناتو يعد الوضع خطيراً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-17T13:47:30+0000
طالبان تحدد شهراً لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والناتو يعد الوضع خطيراً

شفق نيوز/ قالت حركة طالبان، يوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر 2021.

وأوضح متحدث باسم طالبان، أن "الحركة ليست مهتمة بمهاجمة القوات الأميركية"، كما أكد أن "الحركة لن تسمح لتنظيم القاعدة أو أي منظمة إرهابية أخرى بالعمل في أفغانستان".

من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن "الوضع في أفغانستان خطير وغير متوقع وتركيزنا الآن على مغادرة آمنة للحلفاء، وعلى طالبان تسهيل وتأمين مغادرة من يرغبون في ذلك وإبقاء المطارات والحدود مفتوحة".

وأوضح، "لم نتوقع هذه السرعة من طالبان في السيطرة على أفغانستان ويجب استخلاص الدروس"، مضيفاً، "لدينا القدرة على التصدي لأي تهديد إرهابي من أفغانستان".

وقال "هدف الناتو كان منع أفغانستان من أن تبقى ملاذا آمنا للإرهابيين"، متابعا "حزين لما وصلت إليه الأمور في أفغانستان".

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