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طالبان تتوعد تنظيم داعش بـ"القمع" في افغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-30T18:02:57+0000
طالبان تتوعد تنظيم داعش بـ"القمع" في افغانستان

شفق نيوز/ حذرت حركة طالبان في افغانستان، يوم الاثنين، المواطنين الأفغان المتأثرين بفكر تنظيم داعش من الاستمرار على نفس النهج بعد رحيل القوات الاجنبية من البلاد، متوعدة بـ"قمعهم" في حال مواصلة هجماتهم.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه يأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير تنظيم داعش عن عملياتهم عند قيام حكومة إسلامية ورحيل القوى الأجنبية.

وهدد بأنه "إذا أثار عناصر داعش ومؤيديه حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة الإسلامية ستتولى أمرهم".

واكد مجاهد على أن الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش في أفغانستان يفترض أن تتوقف مع رحيل القوات الأمريكية من البلد، وإلا فإن الحكومة الجديدة ستقمع التنظيم.

وتبنى تنظيم داعش ولاية خراسان، الذي ينفذ منذ عدة سنوات هجمات دامية في أفغانستان وباكستان، الهجوم الذي استهدف مطار كابول مؤخرا حيث احتشد آلاف الأشخاص على أمل الرحيل مع القوات الأمريكية.

وأوقع الهجوم أكثر من 100 قتيل بينهم 13 عسكريا أمريكيا، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 آب/ أغسطس الجاري لسحب آخر الجنود من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاما.

ويختلف تنظيم داعش عن حركة طالبان في العقيدة والاستراتيجية، وفي دليل على العداء بينهما اتهم التنظيم الحركة في عدة بيانات بـ"الكفر" ولم يوجه أي رسالة بعد سيطرتها على كابول في 15 آب/ أغسطس.

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