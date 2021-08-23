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طالبان تتوعد القوات الامريكية: 31 آب خط أحمر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-23T07:53:25+0000
طالبان تتوعد القوات الامريكية: 31 آب خط أحمر

شفق نيوز/  توعدت حركة طالبان، يوم الاثنين، بالتعامل مع القوات الامريكية كـ"قوات احتلال" بعد  31 أغسطس/ اب الجاري "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية وأي تمديد سيكون بمثابة احتلال

وقال متحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، إن 31 أغسطس/ اب الجاري هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشدداً أن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".

وأضاف شاهين، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية في الدوحة: "هذا خط أحمر. أعلن الرئيس بايدن أنهم سيسحبون جميع قواتهم العسكرية في 31 آب/ أغسطس ، لذا إذا قاموا بتمديده، فهذا يعني أنهم يمددون الاحتلال، بينما لا داعي لذلك".

وبين: "إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدًا من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء. فالجواب هو لا، أو ستكون هناك عواقب".

وتابع قائلا: "سيخلق ذلك (التمديد) عدم ثقة بيننا. أذا كانوا عازمين على استمرار الاحتلال فان ذلك سيثير رد فعل".

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بوريس جونسون لمناشدة جو بايدن شخصياً لتمديد الموعد النهائي لمغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان، للسماح لمزيد من الناس بالفرار من أفغانستان في عهد سيطرة طالبان

وفيما يخص سعي الأفغان إلى مغادرة البلاد وما يحصل في مطار كابل وسط الخوف من المستقبل على حياتهم، قال شاهين: "أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بقلق أو خوف.. إنهم يريدون الإقامة في الدول الغربية، وهذا نوع من الهجرة الاقتصادية، لأن أفغانستان بلد فقير ويعيش 70٪ من سكانه تحت خط الفقر، لذلك يريد الجميع الاستقرار في الدول الغربية ليحيوا حياة مزدهرة. لا يتعلق الأمر بالخوف".

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