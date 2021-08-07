‏ طالبان "تتمدد" في أفغانستان وتسيطر على ولاية ثانية

شفق نيوز/ أعلنت حركة طالبان الافغانية، يوم السبت، عن سيطرتها على ولاية جوزجان شمالي البلاد، بعدما أعلنت قبلها عن السيطرة على ولاية نيمروز جنوب غربي أفغانستان.

وقال متحدث باسم طالبان في تغريدة على موقع تويتر، إن مدينة شبرغان، عاصمة ولاية جوزجان، حيث كانت تجري معارك مع القوات الحكومية، أصبحت تحت سيطرة الحركة، بحسب وسائل اعلام غربية.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت قبل يوم عن تطهير شبرغان من مقاتلي طالبان.

وأعلنت وسائل إعلام افغانية في وقت سابق اليوم، عن استيلاء مقاتلي حركة طالبان على مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز.