طالبان تتقاضى أموالاً من النزلاء بالسجون مقابل إطعامهم ومبيتهم يومياً

شفق نيوز/ قالت صحيفة الإندبندنت، يوم الاحد، إن طالبان تتقاضى اموالاً من أُسر السجناء خاصة من أولئك النزلاء المنتسبين للأجهزة الامنية السابقة، و السياسيين المناهضين لطالبان مقابل إطعامهم، ومبيتهم يومياً.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن تلك الأسر التي تنحدر من مدينة "مزار شريف" قولها، إنه "يتعين عليها دفع 150 أفغانياً مقابل إطعام ذويهم ثلاث وتقول أيضا أنه رغم دفعها المبالغ اليومية إلا أن القائمين على السجن لا يطعمون النزلاء ولا يدعوهم ينامون بل يقومون بتعذيبهم بأشد انواع التعذيب".

ويشير التقرير إلى أن "زعماء طالبان يشرفون على السجون، ويطلقون سراح النزلاء مقابل اموال طائلة، وان السجون غير خاضعة للسلطة الرسمية".

وخلال الاشهر الرابعة التي سيطرت فيها طالبان على البلاد لم تسمح لمنظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية بزيارة السجون وكتابة اي تقرير عنها.