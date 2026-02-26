طالبان تبدأ "عملية انتقامية" على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان

شفق نيوز- كابول

بدأت قوات وزارة الدفاع الأفغانية التابعة لحركة طالبان، مساء الخميس، عملية وصفتها بالانتقامية ضد القوات الباكستانية في نقاط عدة على طول خط ديورند الحدودي.

وقال بيان للوزارة، إن العمليات تجري في مناطق من ولايات خوست وبكتيا ونورستان، إضافة إلى مناطق أخرى على الشريط الحدودي مع باكستان.

وأوضحت الوزارة أن هذه التحركات تأتي رداً على ما وصفته بـ"تجاوزات وهجمات الجيش الباكستاني" في الأيام الأخيرة.

وكانت مصادر محلية أفادت باندلاع اشتباكات من عدة محاور حدودية، مع استمرار تبادل إطلاق النار بين الجانبين، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الخسائر البشرية أو المادية حتى الآن.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين كابول وإسلام آباد، لا سيّما عقب تقارير عن غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.

وكان الجيش الباكستاني شن في وقت سابق يوم الأحد الماضي، هجوماً على الأراضي الأفغانية أوقع أكثر من 20 قتيلاً، بحسب وسائل إعلام تابعة لحركة طالبان.

وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية بالفشل في كبح جماح الجماعات المسلحة التي تقول إنها تستخدم الأراضي الأفغانية للتخطيط وتنفيذ هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه كابول.

وشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان، المجاوران تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتعرض قوات الأمن بشكل متكرر لهجمات تشمل تفجيرات على جوانب الطرق وكمائن مسلحة وعمليات انتحارية.

وأعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، في وقت سابق يوم الخميس، مقتل نحو 20 عنصراً من الشرطة ومدنيين خلال موجة هجمات نفذها مسلحون في شمال غربي البلاد خلال اليومين الماضيين، في أحدث تصعيد للعنف في هذه المنطقة الحدودية المضطربة.

وقال مسؤول أمني باكستاني إن "15 من عناصر الشرطة وأربعة مدنيين قُتلوا خلال الـ48 ساعة الماضية في حوادث إرهابية متفرقة في أنحاء إقليم خيبر بختونخوا".

وأعلنت جماعة حركة "طالبان باكستان"، المعروفة اختصاراً بـ"تي تي بي"، مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات؛ وكانت الجماعة قد صعّدت عملياتها منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أب/أغسطس 2021.