ضوء أخضر إسرائيلي للوسيط الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع لبنان

شفق نيوز/ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن تل أبيب منحت الضوء الأخضر للوسيط الأميركي لمواصلة المحادثات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مبينة أن المحادثات ستدور حول "حرية عمل" الجيش الإسرائيلي في الحدود اللبنانية السورية.

وذكرت الهيئة أن "إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للوسيط الأميركي للمضي قدماً نحو اتفاق في لبنان، وأن المحادثات ستتمحور الآن حول حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

وأشارت إلى أن "إسرائيل حصلت على ضمانات من واشنطن بالحصول على حرية العمل في حال حدوث انتهاك للاتفاق في لبنان".

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إنذاراً بالإخلاء لسكان عدد كبير من مباني الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

ووجه الجيش إنذاراً إلى جميع السكان المتواجدين في مبانٍ محددة في مناطق الحدث وحارة حريك والحدث والغبيري وبرج البراجنة.

وطلب إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.