ضمن "الحزام الأمني".. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين

شفق نيوز/ أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يوم الأحد، أن مناورات بحرية مشتركة تنظم سنويا بين إيران وروسيا والصين ستبدأ غدا الاثنين في ميناء جابهار جنوب شرق إيران.

جاء ذلك بعد أن أطلقت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، المرحلة الأولى من مناورات "النبي الأعظم - 19" في محافظة كرمانشاه غربي إيران، بمشاركة وحدات مختلفة من القوات الخاصة واستخدام أسلحة ومعدات جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تشمل هذه المرحلة عمليات النقل السريع للقوات الخاصة والعتاد والمعدات العسكرية إلى مواقع المناورات في غرب البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن قوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية تعتزم إجراء مناورات مشتركة في المحيط الهندي.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة "شينخوا"، أن المناورات التي سيطلق عليها "حزام الأمن-2025"، ستجري في مناطق بالقرب من ميناء تشابهار في جنوب شرق إيران، وأضافت أن الأسطول الصيني سيتضمن مدمرة وسفينة إمداد.

وأوضحت الدفاع الصينية أن خطة المناورات تشمل تدريبات على ضرب أهداف بحرية والسيطرة على الأضرار وكذلك عمليات البحث والإنقاذ المشتركة.

وتهدف المناورات إلى تعزيز الثقة العسكرية المتبادلة والتعاون العملي بين القوات البحرية للدول المشاركة، حسب "شينخوا".

يذكر أن "الحزام الأمني ​​2025" ستكون خامس مناورة بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران منذ العام 2019.