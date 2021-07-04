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ضلوع قيادي كبير في حزب الله اللبناني بتهريب مخدرات واسلحة لإسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-04T13:05:08+0000
ضلوع قيادي كبير في حزب الله اللبناني بتهريب مخدرات واسلحة لإسرائيل

شفق نيوز/ كشف جيش الدفاع الإسرائيلي، يوم الأحد، عن ضلوع قيادي بارز في حزب الله اللبناني بعمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، عن مصدر في جيش الدفاع قوله، إن المدعو (الحاج خليل حرب) يقف وراء عمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية، ويبدو انه كان المدبر الرئيس لعملية التهريب التي أحبطت مطلع الشهر الماضي.

ويعد الحاج خليل حرب من قادة حزب الله البارزين بعد توليه مناصب عدة كقيادة وحدات خاصة في هذه المنظمة ويعتبر أحد قياديي الجناح المسلح للحزب، والمشرف على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

يذكر ان قوات من جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية، قد أحبطت في الثاني من حزيران الماضي محاولة تهريب مخدرات واسلحة الى إسرائيل حيث تم ضبط 15 مسدساً و36 كيلوغراماً من الحشيشة وعشرات الامشاط من الذخيرة.

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