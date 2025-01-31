ضغوط أمريكية لمنع حزب الله من تسنم وزارة المالية اللبنانية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، بأن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من الحصول على حقيبة وزارة المالية في الحكومة الجديدة، للحد من نفوذ الجماعة المدعومة من إيران.

ويبدو أن التدخل الأمريكي المباشر بشكل غير اعتيادي في السياسة اللبنانية القائمة على المحاصصة الطائفية يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بحسب "رويترز".

جاء ذلك بعد الضربات القاصمة التي تعرض لها حزب الله العام الماضي خلال الحرب مع إسرائيل، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في سوريا.

ومثل الأطراف الرئيسة في لبنان، دأب حزب الله، منذ فترة طويلة، على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفته الشيعية حركة "أمل"، التي دعمت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر قولها، إن المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها، لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة.

وقالت إن المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وجرى انتخابه رئيساً في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.