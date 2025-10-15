ضغط أميركي جديد على الناتو لتوسيع تسليح أوكرانيا

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتوقع من دول "الناتو" تخصيص المزيد من الأموال لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "الدعم الكامل".

وقال هيغسيث قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "نتوقع اليوم أن تخصص المزيد من الدول المزيد من الأموال، وأن تشتري المزيد لأوكرانيا".

وأشار إلى أن "التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا أمرٌ ضروري".

وسيعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو 3 اجتماعات في بروكسل اليوم الأربعاء، 15 تشرين الأول/ أكتوبر لبحث توريدات الأسلحة لأوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، قد أعلن في وقت سابق، أن الاجتماعات ستبحث خطط تمويل الزيادة في إنتاج الأسلحة في أوروبا، وقبل كل شيء الطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ البعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوي، وكذلك الطلبات الجديدة لتوريدات الأسلحة الأمريكية.

وصرحت روسيا مرارا بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التوصل إلى تسوية، وتُورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعتبر "لعبًا بالنار"،وحذرت من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.