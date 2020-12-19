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ضعف نفوس سكان ايران يتواجدون بالعالم الافتراضي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-19T12:42:29+0000
ضعف نفوس سكان ايران يتواجدون بالعالم الافتراضي

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، يوم السبت، بأن أكثر من ضعف سكان ايران يمتلكون حسابات على تطبيقات الاتصالات المختلفة المحلية والعالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت ولكن اغلبها "وهمية".

وبحسب تقارير نشرتها تلك الوسائل الاعلامية الايرانية، فإن 50 مليون ايراني لديهم حسابات على تطبيق واتساب المجاني، وهناك 49 مليون ايراني على التليغرام، و47 مليوناً على انستغرام، و12 مليوناً على تطبيق سروش المحلي، و11 مليون في لايكي، و7.5 ملايين على تطبيق بلا المحلي أيضاً، إضافة الى مليوني حساب على "تويتر".

وأشارت التقارير إلى أن مجموع الايرانيين الذين يتواجدون في العالم الافتراض يصل الى 180 مليون شخص، وهو أكثر من ضعف التعداد السكاني والذي يُقدر بـ80 مليون نسمة.

وتابع التقرير أن تلك الحسابات اغلبها وهمية رغم أن السلطات الايرانية فرضت قيوداً مشددة على شبكة الانترنت، منوهاً إلى أن اغلب الحسابات مسجلة باسماء مستعارة خوفا من الملاحقة القانونية.

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