"ضررها أكثر من نفعها".. ولاية أفغانية تحظر تصوير "الكائنات الحية"

شفق نيوز/ أمرت السلطات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، يوم الأحد، مسؤوليها بعدم التقاط صور أو مقاطع فيديو "للكائنات الحية".

ووجهت وزارة الداخلية في الولاية رسالة إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين، بـ"الامتناع عن التقاط صور للكائنات الحية في التجمعات الرسمية وغير الرسمية، لأن ضررها أكثر من نفعها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة قولها: "في المقابل إن تغطية أنشطة المسؤولين بالنص أو الصوت مسموح بها".

وأكد ناطق باسم حاكم قندهار لوكالة فرانس برس "صحة الرسالة"، لكن لم يتّضح على الفور إلى أي مدى سيتم تطبيق الأمر وطريقة تنفيذه.

وحظرت حركة طالبان التلفزيون وصور الكائنات الحية خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.