"ضرب ولكم" في البرلمان التركي.. ونائب ينقل إلى العناية المشددة (فيديو)

شفق نيوز/ نقل نائب تركي معارض إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة في أنقرة، بعدما تلقى ضربة على رأسه خلال عراك في البرلمان، حسبما أفادت برلمانية في حزبه.

وقالت إيلين جسور النائبة في حزب الخير (قومي) الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس: "تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس".

وأوضحت جسور أن أورس (58 عاما) في قسم العناية المركزة ووضعه "حرج".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية النائب عن طرابزون، على البحر الأسود في شمال شرق البلاد، يتلقى ضربة من نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

🔴#SONDAKİKA | TBMM'de milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller yumruklaştı. pic.twitter.com/Dere8eI33q — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 6, 2022

ونشب العراك خلال مناقشة ميزانية عام 2023، ولم يعلق الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان فورا على الحادث.

وقال الناطق باسم حزب الخير كورشات زورلو: "تعرض نائبنا لهجوم قوي. (..) هذا يوم خزي للبرلمان التركي وكل الذين ارتكبوا هذا الاعتداء".

وعادة ما تشهد مناقشات البرلمان التركي مشادات، قد تصل إلى حد العراك وتبادل اللكمات.